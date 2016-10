National Geographic 10:05 bis 10:55 Dokumentation Kampfhubschrauber im Einsatz Afghanistan - In den Bergen der Taliban GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode von "Kampfhubschrauber im Einsatz" wird eine der verlustreichsten Such- und Rettungsoperationen nach Ende des Vietnamkrieges rekonstruiert. Als 2005 im afghanischen Hindukusch ein Team von Navy SEALs von den Taliban angegriffen wird, entsenden die US-Streitkräfte einen Helikopter, um das Team zu evakuieren. Doch die Bergungsmission verläuft alles andere als geplant: Es gelingt den Taliban, den Chinook-Hubschrauber abzuschießen, dessen Besatzung bei dem Absturz ums Leben kommt. Unterdessen eröffnen die Rebellen eine Menschenjagd auf Marcus Luttrell, den letzten Überlebenden des SEAL-Teams. Für den Soldaten gibt es nur noch eine Hoffnung - das Rettungsgeschwader des Air Force Reserve Command. Ein modifizierter Black Hawk-Kampfhubschrauber macht sich auf den Weg in die Gefahrenzone, in der hinter jedem Felsen ein Taliban-Kämpfer lauern könnte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Helicopter Wars