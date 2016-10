National Geographic 15:55 bis 16:45 Dokumentation Is It Real? Christi Wunder USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit über 2.000 Jahren versuchen Christen, die Wahrheit über Jesus Christus herauszufinden. "National Geographic" prüft in dieser Doku drei kontrovers diskutierte These über Jesus auf ihren Wahrheitsgehalt: Können Gläubige das Leiden Jesu am Kreuz nachempfinden? War er mit Maria Magdalena verheiratet, und hatten sie Kinder? Enthält der Schrein von Turin tatsächlich das Blut Christi? Skeptiker und Wissenschaftler führen Labortests, Faseranalysen und Versuche zur Kohlenstoff-14-Datierung durch und enthüllen sogar das Geheimnis einiger Tricks. Doch können sie auch die Wahrheit herausfinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Is It Real?