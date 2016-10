National Geographic 13:20 bis 14:10 Dokumentation Amerikas heiße Grenze Ein Hurrikan als Fluchthelfer USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Juni 2010 wütet der Hurrikan Alex in der Karibikregion und streift auch den Süden der USA. Der Rio Grande, der Grenzfluss zwischen dem US-Bundesstaat Texas und Mexiko, tritt über die Ufer und sorgt auf beiden Seiten des Stromes für Chaos und Zerstörung. Im Windschatten der Katastrophe versuchen Drogenschmuggler ihre Rauschgiftladungen über die Grenze zu bringen. Die Beamten der amerikanischen Grenzpolizei haben alle Hände voll zu tun. Hinzu kommen zahlreiche Immigranten: Flüchtlinge aus Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern südlich der Grenze warten bereits seit Tagen auf eine Chance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Border