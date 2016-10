National Geographic 06:40 bis 07:25 Reportage Street Check - Das Wissensexperiment Anziehungskraft GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Diese Folge von "Street Check" führt Moderator Tim Shaw zu einer Rennteststrecke in der Wüste. Er will die Bremskraft von Reifen testen - und zwar mit explosiven Folgen. Außerdem führt er einige Experimente durch, bei denen es darum geht, der Schwerkraft zu trotzen. Dabei kommen Trapezartisten, eine Kette aus Metallkugeln und ein 90 Pfund schwerer Kronleuchter zum Einsatz. Der Ausgang der Experimente wird im wahrsten Sinne des Wortes erschütternd sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tim Shaw Originaltitel: None of the Above