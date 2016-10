TV5 01:58 bis 02:50 Sonstiges 300 millions de critiques Exposition Magritte / Le film ''Cézanne et moi'' / Rokia Traoré / Le zap culture Merken Au sommaire: "Exposition Magritte": Qui a dit : ''Être surréaliste, c'est bannir de l'esprit le déjà vu et chercher le pas encore vu'' - Réponse : René Magritte. Le célèbre peintre belge est à l'honneur du Centre Pompidou de Paris qui lui consacre une exposition, ''La Trahison des images'', jusqu'au 23 janvier 2017. "Le film ''Cézanne et moi''": C'est un film où il est question de littérature et de peinture. La cinéaste française Danièle Thompson signe ''Cézanne et moi''. Elle y raconte l'amitié méconnue entre deux figures majeures de l'art français : le peintre Paul Cézanne, incarné par Guillaume Galienne, et l'écrivain Émile Zola, incarné par Guillaume Canet. "Rokia Traoré": C'est l'une des pépites de l'Afrique de l'Ouest. La chanteuse malienne Rokia Traoré est depuis cette année ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR). Elle a sorti ''Né So'', un album dédié aux réfugiés, et sera en concert au Trianon de Paris le 28 octobre. "Le zap culture". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guillaume Durand, Matthieu Dugal, Emmanuel Khérad, Lise-Laure Étia, Estelle Martin, Yves Bigot Originaltitel: 300 millions de critiques

