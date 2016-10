TV5 22:31 bis 23:00 Sonstiges La fin du dragon F 2015 Merken Marianne, Angèle et Mike se retrouvent autour de leur mère, plongée dans le coma. Dans dix jours, suite à l'arrêt du protocole thérapeutique, Claudine sera morte. La fratrie désunie est contrainte de cohabiter et de se préparer au deuil. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Emilie Caen (Marianne) Noémie Rosset (Angèle) Alban Guyon (Mike) Lamine Diaby (le docteur Cornett) Emilie Caen (Marianne) Marina Diaby (Dame de la facturation) Originaltitel: La fin du dragon Regie: Marina Diaby Drehbuch: Marina Diaby Musik: Amaury Chabauty

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 191 Min. Inside Nordkorea

Dokumentation

Das Erste 22:45 bis 00:15

Seit 86 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 23:00 bis 00:15

Seit 71 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:15 bis 00:30

Seit 56 Min.