TV5 10:02 bis 10:30 Sonstiges Chroniques d'en haut Annecy, un petit air de Californie La ville est déjà magnifique, riche de son histoire et de ses canaux. Mais c'est autour de son lac, l'un des plus beaux des Alpes, que Laurent vous emmène à bord d'un vieux Combi, découvrir les panoramas du Semnoz, la montagne fétiche des Annéciens, faire de la plongée sous-marine dans les eaux limpides du lac le plus pur de France et même du Surf ! Vous avez dit " Californie " ? Moderation: Laurent Guillaume Originaltitel: Chroniques d'en haut