hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit HG. Butzko, "Investigativ-Kabarettist" 2016-10-20 23:05 Merken HG Butzko ist einer, der Zitate aus einer Angela-Merkel-Biografie und aus aktuellen Presseerklärungen so collagiert, dass nur ein Schluss möglich ist: diese CDU-Politikerin muss eine Außerirdische sein. Die menschlichen Ursachen der Finanzkrise seit 2007 tragen für Butzko den Namen des SPD-Politikers Jörg Asmussen, der erst als Aufsichtsrat der Industriebank IKB in großem Stil Hochrisiko-Papiere kaufen ließ, die Bank dann aber als Funktionär der staatlichen KfW auf Kosten der Steuerzahler rettete, während er bei seinem nächsten Job als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Griechenland zu Rentenkürzungen zwang und als EZB-Beamter zum umstrittenen Kauf von Staatsanleihen riet. Butzko bietet Hirn und Zwerchfell des Publikums reichlich Nahrung. Im Gespräch mit Arne Kapitza erzählt Butzko, wie er vom Schauspieler und Regisseur zum Autor von Sachbüchern, vom ernsten Knaben zum Komiker wurde und warum ihm geistige und wirtschaftliche Unabhängigkeit so wichtig ist. In Google-Kalender eintragen Moderation: Arne Kapitza