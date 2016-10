hr2 21:00 bis 22:30 Sonstiges "Das Kalkwerk" Hörspiel nach Thomas Bernhard Merken Der Kalkwerksbesitzer Konrad arbeitet seit mehreren Jahren an einer Studie über das Gehör, "das philosophischste aller Sinnesorgane". Seine an den Rollstuhl gefesselte Frau wird zum Objekt seines Experiments, das Unhörbare zu hören, das Erkannte mitzuteilen. Um seine Theorien niederzuschreiben, zieht er sich gemeinsam mit ihr in das stillgelegte Kalkwerk zurück. Obgleich totenstill und völlig abgeschieden, bietet das Kalkwerk zu wenig Platz für die Studie und die Ehefrau. Sie muss der Wissenschaft, Konrads Gehörstudie, geopfert werden - Gemeinsam mit dem österreichischen Schauspieler Felix Römer inszenierte Philipp Preuss diesen frühen 1970 erschienenen Bernhard-Roman als Einpersonenstück für die Berliner Schaubühne. Fürs Radio adaptierte Christian Lerch die Bühnenversion zu einem Hörspiel voller beklemmender Konsonanten, Vokale, Lautkonstellationen und mörderischer Stille. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Felix Römer Regie: Christian Lerch