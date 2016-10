hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Holger Zinke, "Herr der Mikroben" Merken Das Erstaunlichste ist vielleicht: die Fenster stehen offen in dem Labor der Firma "Brain", die Holger Zinke in Zwingenberg an der Bergstraße gegründet hat. Weit und breit gibt es keine Sicherheitsschleusen, obwohl doch die Biotechnologie, sprich: Gentechnik, gemeinhin als Risikotechnologie angesehen wird. Doch in diesem Fall geht es um die weiße, die industrielle Biotechnologie, in der mit Bodenbakterien gearbeitet wird, die außerhalb des Labors nicht überleben könnten. Im Gespräch mit Conrad Lay erzählt der Biologe Holger Zinke, wie er ein waschaktives Enzym entwickelt hat, das bei Temperaturen von 40 Grad die gleiche Waschkraft entwickelt wie zuvor erst bei 60 Grad. Dadurch können jährlich Millionen Tonnen CO2 in Deutschland eingespart werden. Holger Zinke, der für seine Entdeckung den Deutschen Umweltpreis bekommen hat, ist überzeugt, dass die Industrie mitten in einer Trendwende begriffen ist: der Biologisierung der Chemieindustrie. Der neue Trend passe gut zum Paradigmenwechsel von der fossilen, also erdölbasierten, zur postfossilen Gesellschaft. Im Jahr 2020, so Zinke, werden die Umwelttechnologien wichtiger sein als die Automobilindustrie. In Google-Kalender eintragen Moderation: Conrad Lay