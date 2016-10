RTL II 18:00 bis 20:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Frank (50) macht es seiner Lebensgefährtin Marie (56) und seinen Töchtern Natascha (24) und Lisa (25) nicht einfach. Die drei Frauen verzweifeln an seinem Sammelwahn. Die Leidenschaft des Rheinland-Pfälzers ist längst zu einer schweren Last für die ganze Familie geworden. Und der Schuh drückt noch an ganz anderer Stelle: Ein hoher Schuldenberg muss dringend getilgt werden. Der Familie mangelt es nicht nur an Geld, sondern auch an Platz: Franks Trödel breitet sich mittlerweile auf dem Dachboden und zwei Hallen aus. Vor allem Marie hat die Nase gestrichen voll. Sie droht mit Trennung. Die RTL II-Trödelprofis Otto Schulte, Sükrü Pehlivan und Mauro Corradino wollen die Beziehung von Frank und Marie retten. Dazu muss erst einmal der ganze Krempel weg - doch der Sammler hat große Trennungsängste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial