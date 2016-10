KI.KA 15:00 bis 15:50 Jugendserie Alien Surfgirls Um Haaresbreite / Entlarvt AUS 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Um Haaresbreite: Brandon will von Madison mehr über ihr Erlebnis im Diner wissen, bei dem sie von einem seltsamen Blitz erschreckt wurde. Ein heikles Spiel, denn eigentlich ist ihre Beziehung zu Ende. Aber er nutzt die alte Vertrautheit, um Genaueres von ihr zu erfahren. Kiki und Luca schweben dagegen im siebten Himmel. Um öfter mit Kiki zusammen zu sein, bittet Surfmuffel Luca Kiki sogar um Surfunterricht. Zoey will das Energiefeld im Zuckerrohrfeld näher untersuchen. Dabei stellt sich heraus, dass das Energiefeld bis weit über die Erdatmosphäre hinaus reicht. Möglicherweise bis nach Lumina. Die Chance, wieder nach Hause zu kommen, scheint für Kiki und Zoey greifbar nah. Aber wollen sie überhaupt noch nach Hause? Entlarvt: Ein schweres Gewitter ist im Anmarsch auf Lightning Point und löst hektische Betriebsamkeit aus. Kiki und Zoey sehen darin eine neue Chance, mit Hilfe der Blitze noch einmal ein Notrufsignal nach Lumina zu senden. Luca hingegen möchte einen Zusammenhang zwischen Gewittern mit Blitzschlag und dem Auftauchen der Aliens beweisen.. Rund um die kreisförmigen Symbole im Zuckerrohrfeld bringt er heimlich Sensoren an, die auf erhöhte elektromagnetische Strahlung reagieren und die eventuelle Ankunft von Aliens melden sollen. Das Gewitter zieht auf und Amber, Kiki und Zoey senden aus dem Kornkreis-Symbol das Signal nach Lumina. Und gleichzeitig schlagen Lucas Sensoren Alarm. Gemeinsam mit Brandon rennt er zum Ort des Geschehens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew J. Morley (Brandon) Kenji Fitzgerald (Luca) Paige Houden (Madison) Jessica Green (Kiki) Lucy Fry (Zoey) Philippa Coulthard (Amber Mitchell) Simone Bennett-Smith (Sgt. Olivia Mitchell) Originaltitel: Lightning Point Regie: Colin Budds Drehbuch: David Hannam, Anthony Morris, Simon Butters, Sam Carroll Musik: Ric Fprmosa & Ricky Edwards