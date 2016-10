hr2 17:05 bis 18:00 Sonstiges Kaisers Klänge Musikalische Streifzüge Der Untergang der Titanic. Musik eines Mythos 2016-10-19 20:05 Merken Nicht erst mit der Verfilmung ihres Untergangs wurde die Titanic zum Mythos. Schon direkt nach der Katastrophe im Jahr 1912 entstanden die ersten Lieder und Kompositionen über das bis dahin größte Schiffsunglück. Ob im Folksong oder im Gospellied, im Schlager oder im traurigen Blues: Immer steht der Name "Titanic" auch für die Tragödie des menschlichen Geistes, der allen Höhenflügen zum Trotz stets wieder auf dem Boden der Tatsachen landet (und manchmal auch auf dem Meeresboden). Von der Ukraine bis in die Südstaaten der USA geht die Titanic-Liederreise. In Google-Kalender eintragen Moderation: Niels Kaiser