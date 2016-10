hr2 15:15 bis 17:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Falla: Danse espagnole, bearbeitet für Violine und Klavier von Fritz Kreisler (Leticia Moreno; Ana-Maria Vera)<ek><bk>Schostakowitsch: 3. Ballett-Suite (hr-Sinfonieorchester, Leitung: Dmitrij Kitajenko)<ek><bk>Mozart: Klavierkonzert G-Dur KV 453 (Zoltán Kocsis; Budapest Festival Orchestra)<ek><bk>Chausson: La tempete op. 18 (BBC Philharmonic, Leitung: Yan Pascal Tortelier)<ek><bk>Rossini: Ouvertüre zur Oper "Der Barbier von Sevilla" (Orpheus Chamber Orchestra)<ek><bk>Leclair: Triosonate g-Moll op. 13 Nr. 3 (Les Talens Lyriques, Leitung: Christophe Rousset)<ek><bk>Britten: The Young Person's Guide to the Orchestra op. 34 (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Leitung: Libor Pesek) In Google-Kalender eintragen