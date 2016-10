hr2 11:30 bis 12:00 Sonstiges Camino - Religionen auf dem Weg Sackgasse Dschihad. Erfahrungen und Probleme mit Präventionsprogrammen gegen die Radikalisierung von Muslimen Merken Seit Beginn der Ausreisewelle junger Muslime in den Dschihad gibt es eine Vielzahl neuer Präventionsprojekte, mit denen junge Muslime an einer Radikalisierung gehindert werden sollen. Islamische Verbände bieten sich dem Staat mit eigenen Projekten an. "Nur Islam hilft gegen Islamismus", lautet ihr Motto. Es komme drauf an, dass junge Muslime sich der richtigen Islamdeutung unterordnen. Säkular ausgerichtete Jugendarbeit gehen einen anderen Weg. Sie wollen Jugendliche aus dem Ghetto kollektiver Vorstellungen vom Leben herausführen. Sie selbst ermächtigen, eigene Ziele zu erlangen. Auch Polizisten haben ihre Rolle der gesellschaftlichen Herausforderung angepasst. Von Aufklärung an Schulen über die gezielte Ansprache von gefährdeten jungen Menschen bis zu der Personenkontrollen bei salafistischen Propagandaaktionen wollen sie junge Menschen am Abgleiten in die Radikalität hindern. Der Reporter stellt die unterschiedlichen Ansätze der Prävention vor und zeigt ihre Möglichkeiten, aber auch Probleme auf. Einen Königsweg beim Thema Prävention kann es nicht geben, dafür sind die Lebensgeschichten der Jugendlichen zu vielfältig. Doch die ersten Erfahrungen laufender Projekte zeigen, wie sinnvolle Ansätze aussehen könnten. In Google-Kalender eintragen