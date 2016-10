Neuer Fall für das Rostocker Team König und Bukow. Ein gemeinsames Saufgelage bringt Alexander Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) näher – bis er mal wieder den Trampel rauslässt. Zumindest halten die beiden Rostocker anschließend bei den Ermittlungen gegen vermeintliche Mitglieder der „Ndrangheta“ einigermaßen zusammen. Die Mafiosi könnten in den Mord an einem Zollfahnder verwickelt sein. Leider führen ihre Spuren auch zu den Kollegen des Opfers. In Google-Kalender eintragen