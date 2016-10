hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges The Artist's Corner Mesomorph. Ein glasotronisches Hörstück Merken In der elektroakustischen Komposition "Mesomorph" spüren die intermedialen Musiker Nikolaus Heyduck und Andreas H.H. Suberg dem Materialzustand von Glas nach. Aus thermodynamischer Sicht wird der amorphe Feststoff als gefrorene, unterkühlte Flüssigkeit beschrieben. Und diese Auffassung regte manche Wissenschaftler dazu an, in dieser Eigenschaft einen vierten Aggregatzustand zu vermuten. In und für "Mesomorph" übertragen Heyduck und Suberg beide kennen sich aus der Studienzeit an der Darmstädter Akademie für Tonkunst Material-Zustand, Herstellungs- und Bearbeitungsprozesse sowie Recycling-Verfahren des Werkstoffes auf Verfahren der Klangerzeugung, -ableitung und -modulation. Eine Transformation, die sich zugleich in dem konzeptionellen Ansatz von Synthese, Resynthese, Konstruktion und Dekonstruktion widerspiegelt. In Google-Kalender eintragen