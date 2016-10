hr2 20:05 bis 23:00 Oper Georg Friedrich Händel: "Ariodante" Dramma per musica in drei Akten Merken Händels Oper "Ariodante" von 1735 war eine seiner schönsten für das Londoner Publikum, zugleich auch seine erste für das neue Opernhaus Covent Garden. Der Komponist bot nicht nur hochemotionale Liebesarien, sondern auch halsbrecherische Bravourstücke für Stimmakrobaten. Die Handlung entnahm Händel Ariosts Epos "Orlando furioso" (Der rasende Roland): Ariodante, ein junger italienischer Ritter, hat im schottischen Heer Karriere gemacht. Dem Aufsteiger wird, zu Beginn von Händels Oper, die Hand der schwärmerisch verehrten Prinzessin Ginevra versprochen, was ihn zugleich in den Rang des Thronfolgers katapultiert. Doch nach den wie im Rausch erlebten Verlobungsfeierlichkeiten kommt es am Morgen des Hochzeitstags zum Eklat. Die Lebensentwürfe der gegen alle Konvention vereinten Liebenden Ariodante und Ginevra zerbrechen. Polinesso, Herzog von Albany, hat die Illusionen des Brautpaars durchschaut und nutzt sein Wissen zu ihrer gnadenlosen Demontage. In Polinesso tritt uns der von Eifersucht getriebene Intrigant entgegen, der die Identitäts- und Glückssuche der Liebenden auf grausamste Proben stellt. hr2-kultur sendet die Aufnahme von Händels "Ariodante" aus dem Opernhaus Lausanne unter der musikalischen Leitung von Diego Fasolis. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Yuriy Mynenko (Ariodante), Marina Rebeka (Ginevra), Clara Meloni (Dalinda), Christophe Dumaux (Polinesso), Juan Sancho (Lurcanio), Johannes Weisser (König von Schottland), Jérémie Schütz (Odoardo), Opernchor Lausanne, Orchestre de Chambre de Lausanne, Die