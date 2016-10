Sat.1 03:15 bis 03:55 Krimiserie Castle Amnesie USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit Erleichterung stellen Beckett und ihr Team fest, dass sich Castle nicht in dem ausgebrannten Autowrack befand. Doch der Autor bleibt weiter verschwunden. Eine Spur führt über einen Schrottplatz zu Mafioso Vincent Cardano, der tatsächlich etwas über Castles Verbleib zu wissen scheint. Im Laufe der Ermittlungen stößt Technik-Guru Ellis bei der Auswertung von Daten einer Überwachungskamera allerdings auf einen Beweis, der nicht nur Becketts Welt ins Wanken bringt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: David Amann Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12

