Sat.1 21:15 bis 22:10 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Staatenlos USA 2016 2016-10-17 01:50 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Neue Staffel Merken Anton Pavlenko ist tot. Ducky und Jimmy machen sich mit der Leiche auf den Weg nach New Orleans, als ihr Wagen von drei Russen gestoppt wird. Was macht Pavlenkos Leiche so interessant? Offenbar gab die Navy den Auftrag für das Projekt 'Manta Ray', bei dem Anton Pavlenko ums Leben kam. Weiß Jenner Blye, der Chef von Blye Industries, etwas darüber? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: James Hayman Drehbuch: Christopher Silber Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12