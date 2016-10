Sat.1 22:15 bis 23:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Wie der Vater, so der Sohn USA 2016 2016-10-16 01:50 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Sams Sohn Aiden gerät in Gefahr, als Tahir mit einem Kumpanen in die Militärakademie eindringt, in der Aiden seine Ausbildung absolviert. Sam setzt sich über alle Regeln hinweg und fährt sofort nach San Francisco, um seinen Sohn zu retten. Um zu verhindern, dass die Lage in der Militärakademie völlig außer Kontrolle gerät, bietet sich Kensi als Geisel an In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: John Peter Kousakis Drehbuch: R. Scott Gemmill Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16