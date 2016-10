Boog ist ein Grizzly-Bär und lebt als Haustier bei einer Rangerin in der Garage. Ihm gefällt sein entspanntes Leben, doch Hirsch Elliot bringt Boog dazu, sein gemütliches Heim zu verlassen und einen Ausflug in die Natur zu machen. Die beiden verlaufen sich und finden nicht mehr nach Hause. Das kann ganz schön gefährlich werden, denn die Jagdsaison steht kurz bevor In Google-Kalender eintragen