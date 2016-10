History 05:50 bis 06:45 Dokumentation Hangar 1: Rätsel aus dem All Hotspot Texas USA 2014 Stereo 16:9 Merken Für unsere Vorfahren bedeuteten bestimmte astronomische Ereignisse, dass etwas Großes und Furchtbares auf sie zukam. Sie waren Hinweise auf Tod, Seuchen, Hungersnöte oder Krieg. Diese Episode untersucht, was die Menschen damals wirklich sahen, und wie die Angst vor diesen Himmelsobjekten den Lauf der Geschichte beeinflusst haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 280 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 40 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 40 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 40 Min.