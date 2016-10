TV5 18:00 bis 18:23 Sonstiges 64 minutes, le monde en français La Une francophone, avec Aude Lancelin Merken Elle a été directrice adjointe des rédactions de ''Marianne'' et de ''L'Obs'', congédiée sans ménagement à un an de la présidentielle française. Quelques mois plus tard, sa réponse résonne comme une paire de claques. Dans ''Le Monde libre'', Aude Lancelin raconte les coulisses d'une certaine presse d'opinion. Entre police politique, luttes d'influences et errements capitalistiques, cherchez le journalisme ! C'est puissant, vengeur, sans concession. Retrouvez également Le Fait du jour. Également sur http://information.tv5monde.com In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mohamed Kaci Gäste: Gäste: Aude Lancelin (auteure de ''Le Monde libre'') Originaltitel: 64 minutes, le monde en français