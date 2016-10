Pro7 MAXX 13:30 bis 14:00 Trickserie One Piece Strong World-Special: Angriff auf Little East Blue! J 2009 Merken Ruffy lernt auf Canthorn Island den Inselvorsteher Fabre und weitere Inselbewohner kennen. Auch Nami landet auf dem Eiland und sieht sich ihrem eigenen Fanclub gegenüber, der sie geradezu vergöttert. Als die Amigo Piraten eintreffen, um den Riesenkäfer Boss zu entführen, kann Ruffy vorerst das Schlimmste verhindern, doch dann erscheint Käpt'n Largo mit seinen Teufelskräften auf der Bildfläche ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Altersempfehlung: ab 12