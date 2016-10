TV5 01:32 bis 02:26 Sonstiges Le Point Le silence est brisé / Briser les chaînes / Intégration ou inclusion Merken Au sommaire: "Le silence est brisé (1)": La diffusion d'un reportage sur des femmes autochtones, victimes d'abus de policiers de la Sureté du Québec, a suscité beaucoup de réactions du public et a même déclenché une enquête policière. Des voix se sont élevées, parmi celle de l'anthropologue Serge Bouchard, qui dénoncent l'omerta policière et la discrimination à l'endroit des Autochtones. "Le silence est brisé (2)": Entretien avec l'anthropologue Serge Bouchard a passé 25 années de sa vie à former, sur la réalité autochtone, des policiers déjà en poste dans les régions au Québec. "Briser les chaînes": L'esclavage continue de faire des ravages un peu partout dans le monde. Ils sont 168 millions d'enfants à travers la planète à en être toujours victime. Des élèves d'une école de La Prairie, en banlieue de Montréal, ont trouvé une façon bien à eux de leur venir en aide. "Intégration ou inclusion": Encourager l'intégration des enfants qui vivent avec un handicap dans le milieu scolaire, en classe régulière. C'est une initiative au Nouveau-Brunswick qui place l'enfant, quel qu'il soit, au centre de toutes les activités académiques, sportives et culturelles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Azeb Wolde-Giorghis Originaltitel: Le Point