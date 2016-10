TV5 21:44 bis 22:27 Sonstiges Unité 9 Épisode 12 CDN 2015 Merken Claude doit raisonner Marie, paniquée à l'idée de témoigner devant Benoît. Ce dernier témoigne à son tour, avec émotion et simplicité. Michelle apprend la décision de la Commission des libérations conditionnelles. Kim Vanier, célèbre avocate, plaide coupable dans l'agression d'un policier et arrive à Lietteville... Auteure : Danielle Trottier In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guylaine Tremblay (Marie) Céline Bonnier (Suzanne) Catherine Proulx-Lemay (Michèle) Ève Landry (Jeanne) Catherine-Anne Toupin (Shandy) Danielle Proulx (Henriette) Élise Guilbault (Kim) Originaltitel: Unité 9 Regie: Jean-Philippe Duval, Yan Lanouette Turgeon