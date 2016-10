Bayern 4 12:05 bis 14:00 Sonstiges Mittagsmusik I Salonisti spielen einen Ragtime-Klassiker / Das Deutsche Saxofon Ensemble marschiert mit bei einem Karnevalsumzug in Montevideo / Barbara besingt den Regen in Nantes Merken I Salonisti spielen einen Ragtime-Klassiker / Das Deutsche Saxofon Ensemble marschiert mit bei einem Karnevalsumzug in Montevideo / Barbara besingt den Regen in Nantes In Google-Kalender eintragen Moderation: Marlen Reichert