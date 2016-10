Bayern 4 12:05 bis 14:00 Sonstiges Mittagsmusik Anne Sofie von Otter genießt das süße Leben in Paris / Florian Meierott ist eifersüchtig / Das Carus Quartett verschlägt es in den Wald Merken Anne Sofie von Otter genießt das süße Leben in Paris / Florian Meierott ist eifersüchtig / Das Carus Quartett verschlägt es in den Wald In Google-Kalender eintragen Moderation: Marlen Reichert