Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Antonio Maria Bononcini: "Tigrane, rè d'Armenia", Sinfonia (Lautten Compagney Berlin, Leitung: Wolfgang Katschner)<ek><bk>Claude Debussy: "Images", 1. Serie (Alessandra Ammara, Klavier)<ek><bk>Ralph Vaughan Williams: "The Lark Ascending" (Tasmin Little, Violine; BBC Philharmonic, Leitung: Andrew Davis)<ek><bk>Joseph Myslivecek: Divertimento F-Dur (Suk-Kammerorchester, Leitung: Josef Vlach)<ek><bk>Georg Druschetzky: Sechs Divertissements (Andrássy Trio)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert B-Dur KV 595 (Emil Gilels, Klavier; Wiener Philharmoniker, Leitung: Karl Böhm)<ek><bk>Louis Spohr: Oktett d-Moll op. 65 Nr. 1 (L'Archibudelli and Smithsonian Chamber Players)<ek><bk>Isaac Albéniz: "Suite española" op. 47 (Orquesta Nacional de España, Leitung: Rafael Frühbeck de Burgos)<ek>. In Google-Kalender eintragen