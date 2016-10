Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Gabriel Fauré: "Pelléas et Mélisande" op. 80 (Orchestre Philharmonique de Radio France, Leitung: Marek Janowski)<ek><bk>Georg Friedrich Händel: Concerto grosso d-Moll op. 6 Nr. 10 (Al Ayre Español, Leitung: Eduardo López Banzo)<ek><bk>Edvard Grieg: "Norwegische Tänze" op. 35 (Bergen Philharmonic Orchestra, Leitung: Ole Kristian Ruud)<ek><bk>Alexander Borodin: "Fürst Igor", Polowetzer Tänze (Anima Eterna Sinfonieorchester, Leitung: Jos van Immerseel)<ek><bk>Robert Schumann: "Märchenbilder" op. 113 (Jodi Levitz, Viola; Eric Zivian, Klavier)<ek><bk>Hector Berlioz: "Les nuits d'été" op. 7 (Anne Sofie von Otter, Mezzosopran; Les Musiciens du Louvre, Leitung: Marc Minkowski)<ek><bk>Ferdinand Ries: Flötenquartett G-Dur (Oxalys)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Es-Dur KV 543 (Bamberger Symphoniker, Leitung: Christopher Hogwood)<ek>. In Google-Kalender eintragen