Wären ihm als Bub nicht seine zwei Schneidezähne ausgefallen, dann hätte seine Musiker-Karriere wohl noch früher begonnen. Der Berufswunsch Trompeter stand für Simon Höfele nämlich schon immer fest. Musiker zu sein, das ist für ihn so selbstverständlich wie atmen. Und diesen Besten aller Berufe, den übt er nicht nur aus, sondern für den setzt er sich auch leidenschaftlich ein. Mit einer Foto-Kampagne kämpft er gegen den Kunstverlust in unserer Gesellschaft. Am 17. Oktober ist der politisch engagierte Herzblut-Trompeter zu Gast bei Klassik Underground. Einmal im Monat geht's für U21, das junge Magazin von BR-KLASSIK, raus aus dem Studio und rauf auf die Bühne derMilla. Immer gemeinsam mit Künstlern aus der Klassikszene. Für Warming Up und Live-Mix vor Ort sorgt francis b.