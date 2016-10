Bibel TV 21:45 bis 00:00 Filme Der Messias I, F 1975 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Prolog: 1100 vor unserer Zeitrechnung kommen die Juden nach dem Tod von Moses unter Führung von Samuel in Kanaan an und wählen einen König. - Nach einem Sprung durch die jüdische Geschichte wird, den vier Evangelien folgend, die Geschichte Jesu erzählt, von seiner Geburt in Bethlehem über die Stationen seines Wirkens und seiner Wunder bis zu Ankunft, Passion und Kreuzigung in Jerusalem und zur Auferstehung. Im Mittelpunkt steht die Liebesbotschaft von Jesus und die Beziehung zu seiner Mutter Maria. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Pier Maria Rossi (Jesus) Mita Ungaro (Maria) Carlos de Carvalho (Johannes der Täufer) Fausto Di Bella (Saul) Vernon Dobtcheff (Samuel) Antonella Fasano (Maria Magdalena) Jean Martin (Pontius Pilatus) Originaltitel: Il messia Regie: Roberto Rossellini Drehbuch: Silvia D'Amico Bendico, Roberto Rossellini Kamera: Mario Montuori Musik: Mario Nascimbene Altersempfehlung: ab 12