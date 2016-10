ProSieben 20:15 bis 22:30 Show The Voice of Germany Blind Audition (1) D 2016 2016-10-20 00:25 16:9 HDTV Merken Start der 6. Staffel der beliebten Castingshow "The Voice of Germany". Neu in der Jury ist Popstar Yvonne Catterfeld, die Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß ersetzt. Mit Samu Haber (anstelle von Rea Garvey) kehrt auch ein altes Gesicht zurück. Der Rest bleibt beim Alten. Andreas Bourani und Michi Beck und Smudo vervollständigen die Jury, Thore Schölermann und Lena Gercke kümmern sich um die Moderation. In der ersten Folge lässt ein Friseur Köln Prince wieder aufleben, ein Sportstudent aus Thale singt sich "Bis Ans Ende Der Welt" und eine Entertainerin aus Berlin verwandelt "Oops I Did It Again" (Britney Spears) in eine Jazz-Nummer. "The Voice" läuft immer donnerstags auf Pro7, sonntags in Sat.1 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thore Schölermann, Thore Schölermann, Lena Gercke Gäste: Gäste: Smudo, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber. Kandidaten: Aleksandra (17, Donauwörth), Bünyamin (17, Hamburg), Danyal (23, Trostberg), Darius (32, Köln), Die Zwillinge Diana und Daniela (22, Landstuhl), Hanna (18, Eschwege), Maggie (4 Originaltitel: The Voice of Germany