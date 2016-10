Bayern 4 17:05 bis 18:00 Sonstiges Do Re Mikro Die Musiksendung für Kinder Akustik, Design und gutes Essen - Elvis baut einen Konzertsaal (2) Merken In Hamburg eröffnet jetzt bald die Elbphilharmonie. In München soll es in einigen Jahren auch voran gehen. So lange will Elvis nicht warten. Sein Entschluss steht fest: der neue Münchner Konzertsaal wird im Do Re Mikro-Studio errichtet. Ideen hat er genug. Also vor allem, was das Essen am Pausenbuffet betrifft. Aber auch, was Akustik, Design und Marketing angeht, ist Elvis (seiner Meinung nach) bestens aufgestellt. Da macht es ihm auch gar nichts aus, dass nebenbei noch ein paar Fachleute zu Wort kommen. Die können doch ruhig auch ihren Senf dazu geben! In Hamburg eröffnet jetzt bald die Elbphilharmonie. In München soll es in einigen Jahren auch voran gehen. So lange will Elvis nicht warten. Sein Entschluss steht fest: der neue Münchner Konzertsaal wird im Do Re Mikro-Studio errichtet. Ideen hat er genug. Also vor allem, was das Essen am Pausenbuffet betrifft. Aber auch, was Akustik, Design und Marketing angeht, ist Elvis (seiner Meinung nach) bestens aufgestellt. Da macht es ihm auch gar nichts aus, dass nebenbei noch ein paar Fachleute zu Wort kommen. Die können doch ruhig auch ihren Senf dazu geben! In Google-Kalender eintragen