Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Musik der Welt Unterwegs im indischen Himalaya. Nepali Melodien, Sherpa-Trommeln und Bollywoodklänge Merken Nepalis, Tibeter, Bengalis, Sherpa, Tamang, Bhutia und Lepcha - in wenigen Teilen Indiens ist die ethnische und kulturelle Vielfalt so groß, wie in der Bergregion um Darjeeling. In der Welt ist diese Region bekannt für ihren Tee - in der indischen Musiklandschaft weiß man schon lange, dass dort mitunter die besten Musiker des Landes herkommen. Ob zu Hause, in der Natur, auf der Straße, in Tempeln oder in der Schule - Musik ist in den Bergen Indiens allgegenwärtig. Die Autorin Rebecca Friedman begibt sich mit Musikern aus Darjeeling und der benachbarten Kleinstadt Kalimpong auf Entdeckungsreise und erfährt dabei, was für Einflüsse ihren musikalischen Werdegang geprägt haben und auf welche Weise Musik in dieser Region des Himalayas zum alltäglichen Leben gehört. In Google-Kalender eintragen