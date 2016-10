Bayern 4 20:05 bis 22:00 Sonstiges Konzert "Krieg und Frieden" Dolby Live Merken <bk>Clément Janequin: "La guerre"<ek><bk>Tomás Luis de Victoria: "Missa pro victoria"<ek><bk>Howard Arman: "La bataille de Marignan"<ek><bk>Veljo Tormis: "Curse upon iron"<ek><bk>Gabriel Jackson: "The Armed Man"<ek><bk>Arnold Schönberg: "Friede auf Erden" op. 13<ek> (Chor des Bayerischen Rundfunks; Schlagzeugensemble des Münchner Rundfunkorchesters, Leitung: Howard Arman) In Google-Kalender eintragen