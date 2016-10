Schweiz 2 21:45 bis 23:05 Diskussion Terror - Ihr Urteil Arena Spezial: Die Debatte CH 2016 Stereo Merken Ein Passagierflugzeug wird auf dem Weg von Berlin nach München entführt. Der Entführer droht, die Maschine auf ein vollbesetztes Fussballstadion stürzen zu lassen. Kampfpilot Lars Koch steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens: Soll er das Flugzeug abschiessen oder nicht? Wie würden die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden? Darf man 164 Menschen töten, um 70 000 zu retten? Durfte der Kampfpilot Lars Koch ein Passagierflugzeug abschiessen, um zu verhindern, dass ein Terrorist dieses auf ein vollbesetztes Fussballstadion stürzen lässt? Ist Lars Koch Held oder Mörder? Darüber verhandelt die Grosse Strafkammer des Schwurgerichts Berlin; das ist der Inhalt des Fernsehfilms "Terror - Ihr Urteil". Das Fernsehpublikum fällt das Urteil über Lars Koch. Ist er schuldig oder unschuldig? Je nachdem, wie das Publikum urteilt, findet der Film ein anderes Ende. Im Anschluss an den Film diskutiert Jonas Projer in einer "Arena Spezial" mit Gästen und Experten die Entscheidung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Er fragt kritisch nach, ob und wie Politik, Militär und Justiz auf ein vergleichbares Szenario vorbereitet sind. "Terror - Ihr Urteil" basiert auf dem erfolgreichen und aufsehenerregenden Theaterstück des Bestsellerautors Ferdinand von Schirach. Der Fernsehfilm wird in Deuschland, Österreich und der Schweiz parallel ausgestrahlt. In Liveschaltungen wird das Urteil in den drei Ländern verglichen und diskutiert. "Terror - Ihr Urteil" ist eine Oliver Berben Produktion der MOOVIE in Koproduktion mit der ARD Degeto und dem rbb für Das Erste in Zusammenarbeit mit SRF und ORF, gefördert durch das Medienboard Berlin Brandenburg und den FilmFernsehFonds Bayern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jonas Projer Originaltitel: Arena Spezial