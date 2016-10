Sky Sport Austria 07:00 bis 09:00 Fußball Fußball: Österreich, Sky Go Erste Liga FC Liefering - FC Wacker Innsbruck, 14. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Mit 31 Zählern aus 13 Partien ist der FC Liefering auf Meisterkurs in der Sky Go Ersten Liga. Am Freitag zündete die stärkste Offensive der Liga wieder ein Feuerwerk. Die Mannschaft von Thomas Letsch fegte den FAC mit 5:1 aus dem eigenen Stadion. "Das war ein richtig gutes Spiel. Wir wollten den Gegner in deren Hälfte festsetzen, haben fast nichts zugelassen", betonte der Trainer. Sky Experte Martin Scherb findet: "Sie haben das Potential, den Meistertitel zu holen." Gegner Wacker Innsbruck ist nach seiner Talfahrt zurück in der Erfolgsspur. Gegen den LASK feierten die Tiroler ein 2:1, im Tableau kletterten sie auf Rang sechs. "Nach den turbulenten Wochen ist das ganz wichtig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 397 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 157 Min.