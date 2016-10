Sky Sport Austria 12:30 bis 14:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Rapid Wien - Cashpoint SCR Altach, 11. Runde * Stereo 16:9 HDTV Merken Bittere Pille für Rapid. Mit 2:4 bei der SV Ried zog der Vizemeister den Kürzeren. "Es ist nicht zu akzeptieren, dass es solche Tage gibt", wütete Rapid-Cheftrainer Mike Büskens nach der zweiten Saisonpleite. "Vieles was wir uns vorgenommen haben, konnten wir nicht umsetzen." Im Tableau fielen die Hütteldorfer auf Rang vier zurück, sind bereits neun Zähler hinter Spitzenreiter Sturm. Für den Ex-Schalker "wird es jetzt unruhig, das ist normal. Jetzt brauchen wir uns mit der Tabelle null beschäftigen. Es ist sehr frustrierend, was wir heute abgerufen haben." Jetzt geht es gegen den Zweiten aus Altach. Und gegen die Vorarlberger hat Rapid noch was gutzumachen: I. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie