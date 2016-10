Sky Sport Austria 08:30 bis 10:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Admira Wacker Mödling - SKN St.Pölten, 11. Runde * Stereo 16:9 HDTV Merken Für die Admira geht's langsam wieder aufwärts. Nach drei Pleiten in Serie gewannen die Jungs aus der Südstadt wettbewerbsübergreifend drei Matches in Folge. "Wir haben im Rahmen unserer Mittel alles gegeben", betonte Coach Oliver Lederer nach dem 1:0 gegen Schlusslicht Mattersburg. "Wir werden für den tagtäglichen Aufwand derzeit belohnt. Wir müssen dranbleiben und nach der Länderspielpause den Lauf bestätigen." Und das am besten gegen Liga-Neuling St. Pölten. Der SKN gab trotz Führung bei der Austria die Partie binnen vier Minuten aus der Hand, fuhr mit einem 1:2 im Gepäck wieder nach Hause. "Wir haben gut gekämpft und dann passieren zwei Standardsituationen mit Tore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie