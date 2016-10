TV5 22:46 bis 23:02 Sonstiges Géopolitis Diriger l'ONU, à qui le tour? CH Merken C'est l'ancien patron du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, qui devient le neuvième secrétaire général des Nations unies. Il était le favori, même si un certain nombre d'États avaient milité pour la désignation d'une femme. Le Conseil de sécurité a décidé de ne pas désigner un candidat ou une candidate de l'Europe de l'Est. Quels sont les défis qui attendent le successeur de Ban Ki-moon - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcel Mione Gäste: Gäste: François Nordmann (ancien ambassadeur) Originaltitel: Géopolitis