Des racines et des ailes Au fil de la Dordogne F 2014 De l'Auvergne à l'estuaire de la Gironde, la rivière Dordogne parcourt près de 500 kilomètres. Volcan, gorges profondes, falaises... elle traverse une diversité de paysages spectaculaires, souvent méconnus du grand public. Classée en réserve de la biosphère par l'Unesco, c'est la seule rivière de France à posséder ce prestigieux label. Originaltitel: Des racines et des ailes Regie: Myriam Elhadad