puls 4 20:15 bis 21:15 Show Lügen erlaubt - Die clevere PULS 4-Comedy-Show Wie bringt man eine Glühlampe zum Leuchten? / Welches Spielzeug war früher eine Jagdwaffe? / Was tun, wenn man auf einer einsamen Insel strandet, einen "Piratenschat" in Form von Wein findet, aber die edlen Tropfen nicht öffnen kann? A 2016 2016-10-18 00:15 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Moderation: Christian Nehiba Gäste: Gäste: Alex Scheurer, Christoph Fälbl, Sonja Kirchberger, Georgij Makazaria Originaltitel: Lügen erlaubt - Die clevere PULS 4-Comedy-Show