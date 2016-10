puls 4 14:55 bis 17:10 Actionfilm Zwei sind nicht zu bremsen I 1978 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Navy will nicht länger dulden, dass ihren Matrosen in den Spielcasinos von Florida Heller und Pfennig aus der Tasche gezogen wird. Offizier Johnny soll den Spieß umdrehen und die Mafia ausnehmen. Johnny hat aber keine Ahnung vom Glücksspiel und ist auf die Hilfe seines Halbbruders Charlie, einem ehemaligen Berufsspieler, angewiesen. Alles geht gut, bis ihnen eine Nonne über den Weg läuft. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Terence Hill (Johnny Firpo) Bud Spencer (Charlie Firpo) Luciano Catenacci (Carabulis) Salvatore Borghese (Nynfus) Kim McKay (Mullemaus) Riccardo Pizzuti (Mancino) Marisa Laurito (Schwester Susanna) Originaltitel: Pari e dispari Regie: Sergio Corbucci Drehbuch: Mario Amendola, Bruno Corbucci, Sabatino Ciuffini, Sergio Corbucci Kamera: Luigi Kuveiller Musik: Maurizio de Angelis, Guido de Angelis Altersempfehlung: ab 12