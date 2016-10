puls 4 00:30 bis 02:25 Horrorfilm The Thing USA, CDN 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine norwegische Forschergruppe entdeckt bei einer Expedition in der Antarktis unter Eismassen ein Raumschiff, an dessen Bord sich ein eingefrorenes, lebloses Wesen der dritten Art befindet. Die Paläontologin Kate Lloyd macht sich umgehend an die Untersuchung des Wesens. Doch bei dem Experiment wacht das Wesen auf und beginnt, das Team der Reihe nach auszulöschen. Die Forscherin versucht gemeinsam mit dem Hubschrauberpiloten Sam Carter, zu fliehen. Da der Parasit die Fähigkeit zur Mimesis hat, scheint es jedoch kein Entkommen mehr zu geben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mary Elizabeth Winstead (Kate Lloyd) Joel Edgerton (Sam Carter) Eric Christian Olsen (Adam Goodman) Ulrich Thomsen (Dr. Sander Halvorson) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Jameson) Paul Braunstein (Griggs) Trond Espen Seim (Edvard Wolner) Originaltitel: The Thing Regie: Matthijs van Heijningen Drehbuch: Eric Heisserer Kamera: Michel Abramowicz Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16