puls 4 22:30 bis 00:30 Actionfilm Kampf der Titanen USA 2010 2016-10-16 01:40 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weil die Menschen nicht mehr zu den Göttern beten, lässt sich Zeus von seinem Bruder Hades zu einer furchtbaren Strafaktion überreden. Wird das Königreich Argos nicht in 10 Tagen seine Prinzessin dem Ungeheuer Kraken opfern, droht die Zerstörung. Mit einer Handvoll Krieger bricht Perseus, menschlicher Sohn des Zeus, auf, um ein Mittel zur Vernichtung des Ungeheuers zu finden. Der Schlüssel liegt in den Augen der Medusa, die alles zu Stein verwandeln können. Aber auch in Perseus' Akzeptanz seiner göttlichen Herkunft. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sam Worthington (Perseus) Gemma Arterton (Io) Mads Mikkelsen (Draco) Ralph Fiennes (Hades) Liam Neeson (Zeus) Jason Flemyng (Acrisius) Alexa Davalos (Andromeda) Originaltitel: Clash of the Titans Regie: Louis Leterrier Drehbuch: Travis Beacham, Phil Hay, Matt Manfredi Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12