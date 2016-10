puls 4 18:20 bis 20:15 Abenteuerfilm 10.000 B.C. USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In grauer Vorzeit lebte der Höhlenmensch noch Seite an Seite mit dem mächtigen Mammut. D'Leh (Steven Strait), ein junger Jäger eines entlegenen Bergstammes, hat die Liebe seines Lebens gefunden - die wunderschöne Evolet (Camilla Belle). Doch darf er sie nicht zu Frau nehmen; und als eine Rotte brutaler Krieger sein Dorf überfällt, verschleppen sie das Mädchen. Mit den wenigen Überlebenden bricht D'Leh auf, sie zu retten - und stürzt in ein gefahrvolles Abenteuer.

Nach dem Blick in die unmittelbare Katastrophenzukunft ("The Day After Tomorrow") widmet sich Blockbuster-Garant Roland Emmerich der fernen Vergangenheit, kehrt inspiriert von Zwischenschritten wie "Am Anfang war das Feuer" und "Apocalypto" zu seinen eigenen frühen Pyramiden-Visionen wie in "Stargate" zurück. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steven Strait (D'Leh) Camilla Belle (Evolet) Cliff Curtis (Tic'Tic) Joel Virgel (Nakudu) Tim Barlow (Pyramidengott) Mo Zinal (Ka'Ren) Nathanael Baring (Baku) Originaltitel: 10,000 BC Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Roland Emmerich, Harald Kloser Kamera: Ueli Steiger Musik: Thomas Wanker Altersempfehlung: ab 12