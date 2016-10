puls 4 16:35 bis 18:20 Abenteuerfilm The Scorpion King USA, D, B 2002 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im antiken Orient fällt Mathayus (Dwayne The Rock Johnson), letzter Arkadianer, nach einer Auseinandersetzung mit seinem ärgsten Widersacher in Ungnade. An der Seite eines cleveren Diebs kämpft er sich zurück ins Rampenlicht.

Wrestling-Superstar "The Rock" in einem auf einem Seitenstrang von "Die Mumie" gründenden Sandalenepos der naiv-unterhaltsamen Art von Regisseur Chuck Russell ("Die Prophezeiung"). Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (Mathayus) Steven Brand (Memnon) Michael Clarke Duncan (Balthazar) Kelly Hu (Cassandra) Bernard Hill (Philos) Grant Heslov (Arpid) Peter Facinelli (Takmet) Originaltitel: The Scorpion King Regie: Chuck Russell Drehbuch: Stephen Sommers, William Osborne, David Hayter Kamera: John R. Leonetti Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16