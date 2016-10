DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Wirtschaftskomödie" Aber sicher! 2. Akt (für Rosa Luxemburg) / Aber sicher! Nachtrag. Warnung an Griechenland vor der Freiheit Merken "Die Kontrakte des Kaufmanns" werden fortgesetzt: Auf "Aber sicher!" folgt "Aber sicher! 2. Akt". Und schließlich ein Nachtrag: "Warnung an Griechenland vor der Freiheit". Das sechsteilige Hörspiel "Wirtschaftskomödie" bringt erstmals sämtliche Texte zusammen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Robert Dölle, Bettina Engelhardt, Hans Kremer, Wolfgang Pregler, Wiebke Puls, Götz Schulte, Johannes Silberschneider, Michael Tregor Regie: Leonhard Koppelmann